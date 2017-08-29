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Хажуев Владимир Натрибович

Место рождения

Терек, Терский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика

Дата рождения

16.06.1942

Дата смерти

29.08.2017

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1945 г.р.
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Дети

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Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1942

Отец: Хажуев Натриб Цирович

Мать: Скиба Александра Васильевна

Терек, Терский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
п. Терек, Терский район, КБАССР
Бракосочетание
04.11.1967

Жена: Хажуева Татьяна Семеновна

Свидетельство о браке II-ЮБ № 389413 Запись № 8762 от 04 ноября 1967 г. Дворец бракосочетания г. Ленинград
Рождение ребёнка
12.11.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хажуева Татьяна Семеновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
29.08.2017
Москва, город федерального значения Москва
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