Хажуев Владимир Натрибович
Место рождения
Дата рождения16.06.1942
Дата смерти29.08.2017
ПолМужской
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1942
Отец: Хажуев Натриб Цирович
п. Терек, Терский район, КБАССР
Бракосочетание
04.11.1967
Свидетельство о браке II-ЮБ № 389413 Запись № 8762 от 04 ноября 1967 г. Дворец бракосочетания г. Ленинград
Рождение ребёнка
12.11.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хажуева Татьяна Семеновна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
29.08.2017
Москва, город федерального значения Москва