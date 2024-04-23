Михаил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения08.12.1779
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1779
Отец: Григорий Иванович
Мать: Мария Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1799
Жена: Анна Маркеловна
Рождение ребёнка
06.06.1799
Сын: Ларион Михайлович
Мать ребёнка: Анна Маркеловна
Рождение ребёнка
17.03.1802
Сын: Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Анна Маркеловна
Рождение ребёнка
28.05.1804
Сын: Ларион Михайлович
Мать ребёнка: Анна Маркеловна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Георгий Михайлович
Мать ребёнка: Анна Маркеловна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Анна Маркеловна
Смерть
1827