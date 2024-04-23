Михаил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Григорьевич

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

08.12.1779

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1779

Отец: Григорий Иванович

Мать: Мария Васильевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
1799

Жена: Анна Маркеловна

Рождение ребёнка
06.06.1799

Сын: Ларион Михайлович

Мать ребёнка: Анна Маркеловна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
17.03.1802

Сын: Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Анна Маркеловна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
28.05.1804

Сын: Ларион Михайлович

Мать ребёнка: Анна Маркеловна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Анна Маркеловна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Анна Маркеловна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
1827

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