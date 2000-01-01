Вшивцев Фёдор Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиПосле 1764
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Вшивцева Неонила Алексеева
Рождение ребёнка
1764
Сын: Вшивцев Андроник Фёдорович
Мать ребёнка: Вшивцева Неонила Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Вшивцевы (при речке Лемехе)
Смерть
После 1764