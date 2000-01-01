Вшивцев Фёдор Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВшивцев Фёдор Карпович

Вшивцев Фёдор Карпович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

После 1764

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Вшивцев Карп Лукянович

Мать: Вшивцева Акилина Лаврентева

Рождение ребёнка
1761

Сын: Вшивцев Ларион Фёдорович

Мать ребёнка: Вшивцева Неонила Алексеева

Рождение ребёнка
1764

Сын: Вшивцев Андроник Фёдорович

Мать ребёнка: Вшивцева Неонила Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Неонила Алексеева

Место жительства
Неизвестно
д. Вшивцевы (при речке Лемехе)
Смерть
После 1764
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close