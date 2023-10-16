Suyashov Viktor
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1981
Дочь: Syresina Irina
Мать ребёнка: Suyashova Tatiana
Рождение ребёнка
17.10.1982
Дочь: Berdysheva Elena
Мать ребёнка: Suyashova Tatiana
Рождение ребёнка
20.07.1987
Сын: Suyashov Oleg
Мать ребёнка: Suyashova Tatiana