Suyashov Viktor — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Suyashov Viktor

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1981 г.р.
1982 г.р.
1987 г.р.

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1981

Дочь: Syresina Irina

Мать ребёнка: Suyashova Tatiana

Рождение ребёнка
17.10.1982

Дочь: Berdysheva Elena

Мать ребёнка: Suyashova Tatiana

Рождение ребёнка
20.07.1987

Сын: Suyashov Oleg

Мать ребёнка: Suyashova Tatiana

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