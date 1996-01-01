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(Пахолкова) Александра Михайловна

Место рождения

Камышлов, Свердловская, Russia

Дата рождения

12.03.1911

Дата смерти

01.01.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Никифоров Сергей Евгеньевич

Рождение ребёнка
17.05.1932

Сын: Никифоров Борис Сергеевич

Отец ребёнка: Никифоров Сергей Евгеньевич

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никифоров Сергей Евгеньевич

Смерть
01.01.1996

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