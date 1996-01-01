(Пахолкова) Александра Михайловна
Место рожденияКамышлов, Свердловская, Russia
Дата рождения12.03.1911
Дата смерти01.01.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Никифоров Сергей Евгеньевич
Рождение ребёнка
17.05.1932
Сын: Никифоров Борис Сергеевич
Отец ребёнка: Никифоров Сергей Евгеньевич
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никифоров Сергей Евгеньевич
Смерть
01.01.1996