Кулишенко Федор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулишенко Федор Михайлович

Место рождения

г.Зимовники

Дата рождения

18.01.1927

Дата смерти

03.09.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Зимовники
Рождение ребёнка
20.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кулишенко Александра Михайловна

г. Тбилиси
Смерть
03.09.1998
г.Старый Оскол
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Старый Оскол
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