Кулишенко Федор Михайлович
Место рожденияг.Зимовники
Дата рождения18.01.1927
Дата смерти03.09.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кулишенко Александра Михайловна
г. Тбилиси
Смерть
03.09.1998
г.Старый Оскол
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Старый Оскол