Зубрева Прасковья Свиридовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубрева Прасковья Свиридовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
26.04.1834
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Перепись населения | 8-я Ревизская сказка, 1834г.
Рождение ребёнка
1837

Сын: Зубрев Моисей Михайлович

Отец ребёнка: Зубрев Михаил Васильевич

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Зубрев Михаил Васильевич

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Зубрев Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Зубрев Михаил Васильевич

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
?.01.1850

Сын: Зубрев Яков Михайлович

Отец ребёнка: Зубрев Михаил Васильевич

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
02.06.1850
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Перепись населения | 9-я Ревизская сказка, 1850г.
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Зубрев Михаил Васильевич

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
22.11.1857
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Перепись населения | 10-я Ревизская сказка, 1858г.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубрев Михаил Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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