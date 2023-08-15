Козин Алексей Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.2021
Сын: Козин Константин Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.06.2023
Дочь: Козина Елена Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности