Козин Алексей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козин Алексей Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.2021

Сын: Козин Константин Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.06.2023

Дочь: Козина Елена Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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