Козиков Владимир Яковлевич
Место рождения
Дата рождения26.06.1932
Дата смерти14.12.2005
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козиков Кирилл Владимирович
Мать ребёнка: Козикова Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козикова Лидия
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Захарова (Козикова) Елена Владимировна
Мать ребёнка: Козикова Лидия
Рождение ребёнка
15.07.1966
Дочь: Константинова (Козикова) Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Козикова Лидия
Смерть
14.12.2005
Повторный инсульт