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Козиков Владимир Яковлевич

Место рождения

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область

Дата рождения

26.06.1932

Дата смерти

14.12.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1932

Отец: Козиков Яков Корнеевич

Мать: Козикова (Крот) Надежда Васильевна

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козиков Кирилл Владимирович

Мать ребёнка: Козикова Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козикова Лидия

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Захарова (Козикова) Елена Владимировна

Мать ребёнка: Козикова Лидия

Рождение ребёнка
15.07.1966

Дочь: Константинова (Козикова) Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Козикова Лидия

Смерть
14.12.2005
Повторный инсульт

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