Веселовский Борис Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веселовский Борис Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1883

Дата смерти

14.12.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Веселовский Юрий Борисович

Мать ребёнка: Веселовская Зоя Васильевна

Рождение ребёнка
04.10.1910

Дочь: Жиленкова Зоя Борисовна

Мать ребёнка: Веселовская Зоя Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веселовская Зоя Васильевна

Смерть
14.12.1915
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