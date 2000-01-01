Веселовский Борис Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1883
Дата смерти14.12.1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Веселовский Юрий Борисович
Мать ребёнка: Веселовская Зоя Васильевна
Рождение ребёнка
04.10.1910
Дочь: Жиленкова Зоя Борисовна
Мать ребёнка: Веселовская Зоя Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.12.1915