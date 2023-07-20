Ранеткина Дуклида Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1832 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855 ст.
Дочь: Ранеткина Варвара Никитична
Отец ребёнка: Ранеткин Никита Иванович
Место жительства
1865 ст.
Возраст - 33 года. ф.230 от.3 д.1634 Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии 1865
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно