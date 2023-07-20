Ранеткина Дуклида Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ранеткина Дуклида Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

РП
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Место
Комментарий
Рождение
1832 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855 ст.

Дочь: Ранеткина Варвара Никитична

Отец ребёнка: Ранеткин Никита Иванович

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
1865 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 33 года. ф.230 от.3 д.1634 Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии 1865
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ранеткин Никита Иванович

Смерть
Неизвестно