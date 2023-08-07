Петр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетр Михайлович

Петр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1719 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Катерина Петровна

Мать ребёнка: Ефимья Харитоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимья Харитоновна

Место жительства
Неизвестно
Большое Осаново деревня Волокославинская волость Кирилловский уезд Новгородская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close