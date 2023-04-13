Зотов Андрей Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотов Андрей Прокопьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Зотов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Зотова Мария Сидоровна

Саратовская обл., Золотовский р-н, с. Рогаткино
Рождение ребёнка
04.06.1913

Дочь: Цих Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Зотова Мария Сидоровна

Саратовская обл., Золотовский р-н, с. Рогаткино
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Савина (яканина) ? Анна Андреевна

Мать ребёнка: Зотова Мария Сидоровна

Смерть
Неизвестно