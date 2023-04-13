Зотов Андрей Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Зотов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Зотова Мария Сидоровна
Саратовская обл., Золотовский р-н, с. Рогаткино
Рождение ребёнка
04.06.1913
Дочь: Цих Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Зотова Мария Сидоровна
Саратовская обл., Золотовский р-н, с. Рогаткино
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Савина (яканина) ? Анна Андреевна
Мать ребёнка: Зотова Мария Сидоровна
Смерть
Неизвестно