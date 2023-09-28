Цыбина Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
24.06.1782 ст.
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
в ревизии 1782 по с. Ветрено Рыльской округи - возраст 17 лет
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно