Цыбина Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбина Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1763 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
24.06.1782 ст.
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
в ревизии 1782 по с. Ветрено Рыльской округи - возраст 17 лет
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыбин Егор Кириллович

Смерть
Неизвестно
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