Чижева (Еремина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чижева (Еремина) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Еремин Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
26.10.1881

Муж: Чижев Михаил

Михаил 2-м браком
Рождение ребёнка
26.02.1883

Дочь: Чижева Евдокия

Отец ребёнка: Чижев Михаил

Рождение ребёнка
24.12.1885

Дочь: Чижева Анисия

Отец ребёнка: Чижев Михаил

Смерть
Неизвестно
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