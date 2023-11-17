Чижева (Еремина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Еремин Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1881
Муж: Чижев Михаил
Михаил 2-м браком
Рождение ребёнка
26.02.1883
Дочь: Чижева Евдокия
Отец ребёнка: Чижев Михаил
Рождение ребёнка
24.12.1885
Дочь: Чижева Анисия
Отец ребёнка: Чижев Михаил
Смерть
Неизвестно