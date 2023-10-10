Золото Дмитрий Феофанович
Место рождения
Дата рождения11.10.1885
Дата смерти14.05.1886
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
11.10.1885
Отец: Золото Феофан Дмитриевич
Мать: Золото Феодора Семеновна
Николаевская церковь,м/к-1885г.лист-193,зап.-32,ГАДЮ,Ф - 426-2-4 кадр-194
Крещение
12.10.1885
ГАДО,Ф - 426-2-4 кадр-194,м/к-1885г.лист-193,зап.-32 | Godparents:Новокаракубские поселяне: Василий Лазаревич Золото и Феодора Александровна
Похороны
14.05.1886
Смерть
14.05.1886
Причина смерти: Болезнь - кашель | Николаевская церковь,м/к-1886г.лист.36,зап.-28,ГАДО,Ф - 426-2-5 кадр-37