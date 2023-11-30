Клочко (Овчинникова) Степанида Ивановна
Место рождения
Дата рождения21.11.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1884 ст.
Бракосочетание
05.02.1905 ст.
Владимировская церковь Михаила Архангела
Рождение ребёнка
22.11.1905 ст.
Сын: Клочков Николай Андреевич
Отец ребёнка: Клочков Андрей 2 Семенович
Рождение ребёнка
11.11.1908 ст.
Дочь: Зиновия Андреевна Бл.
Отец ребёнка: Клочков Андрей 2 Семенович
Рождение ребёнка
11.11.1908 ст.
Дочь: Анастасия Андреевна Бл.
Отец ребёнка: Клочков Андрей 2 Семенович
Рождение ребёнка
29.01.1911 ст.
Дочь: Мария Андреевна Бл.
Отец ребёнка: Клочков Андрей 2 Семенович
Смерть
Неизвестно