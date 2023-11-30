Клочко (Овчинникова) Степанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клочко (Овчинникова) Степанида Ивановна

Место рождения

Владимировка

Дата рождения

21.11.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1884 ст.

Отец: Овчинников Иван Григорьевич

Мать: Овчинникова Агрипина Федорова

Бракосочетание
05.02.1905 ст.

Муж: Клочков Андрей 2 Семенович

Владимировская церковь Михаила Архангела
Рождение ребёнка
22.11.1905 ст.

Сын: Клочков Николай Андреевич

Отец ребёнка: Клочков Андрей 2 Семенович

Рождение ребёнка
11.11.1908 ст.

Дочь: Зиновия Андреевна Бл.

Отец ребёнка: Клочков Андрей 2 Семенович

Рождение ребёнка
11.11.1908 ст.

Дочь: Анастасия Андреевна Бл.

Отец ребёнка: Клочков Андрей 2 Семенович

Рождение ребёнка
29.01.1911 ст.

Дочь: Мария Андреевна Бл.

Отец ребёнка: Клочков Андрей 2 Семенович

Смерть
Неизвестно
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