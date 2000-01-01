Курочкин Матвей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Антонина Матвеевна
Мать ребёнка: Курочкина Олимпиада Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курочкина Олимпиада Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
надворный советник, Вятка