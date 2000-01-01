Курочкин Матвей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкин Матвей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Пол

Мужской

Отец

Около 1818 г.р.

Мать

Около 1821 г.р.

Дети

Около 1890 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Курочкин Иван Моисеевич

Мать: Курочкина Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Антонина Матвеевна

Мать ребёнка: Курочкина Олимпиада Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курочкина Олимпиада Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
надворный советник, Вятка
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