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Бочкарева Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До ?.01.1848

Муж: Бочкарев Иван Ларионов Иларионов

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Бочкарев Спиридон Иванович

Отец ребёнка: Бочкарев Иван Ларионов Иларионов

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ за 1862 год - 14 лет.
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Бочкарева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Бочкарев Иван Ларионов Иларионов

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ за 1862 год - 10 лет.
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Бочкарева Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Бочкарев Иван Ларионов Иларионов

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ за 1862 год - 9 лет.
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Бочкарева София Ивановна

Отец ребёнка: Бочкарев Иван Ларионов Иларионов

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ за 1862 год - 9 лет.
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Бочкарев Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Бочкарев Иван Ларионов Иларионов

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ за 1862 год - 6 лет.
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Бочкарева Агрипина Ивановна

Отец ребёнка: Бочкарев Иван Ларионов Иларионов

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ за 1862 год - 4 года.
Смерть
Неизвестно
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