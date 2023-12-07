Бочкарева Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До ?.01.1848
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Бочкарев Спиридон Иванович
Отец ребёнка: Бочкарев Иван Ларионов Иларионов
В ИВ за 1862 год - 14 лет.
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Бочкарева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Бочкарев Иван Ларионов Иларионов
В ИВ за 1862 год - 10 лет.
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Бочкарева Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Бочкарев Иван Ларионов Иларионов
В ИВ за 1862 год - 9 лет.
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Бочкарева София Ивановна
Отец ребёнка: Бочкарев Иван Ларионов Иларионов
В ИВ за 1862 год - 9 лет.
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Бочкарев Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Бочкарев Иван Ларионов Иларионов
В ИВ за 1862 год - 6 лет.
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Бочкарева Агрипина Ивановна
Отец ребёнка: Бочкарев Иван Ларионов Иларионов
В ИВ за 1862 год - 4 года.
Смерть
Неизвестно