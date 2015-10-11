Шабашов Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1963
Дата смерти11.10.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1963
Отец: Шабашов Николай
Рождение ребёнка
11.12.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
11.10.2015