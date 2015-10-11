Шабашов Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабашов Сергей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1963

Дата смерти

11.10.2015

Пол

Мужской

Отец

Мать

1931 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1963

Отец: Шабашов Николай

Мать: Шабашова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
11.12.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тирасполь, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
11.10.2015
Тирасполь, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
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