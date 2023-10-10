Дикарев Илья Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дикарев Дмитрий
Мать: не указана
Ранение
11.07.1917
Участник Первой мировой войны 1914-1918. Звание: рядовой. Воинская часть: 54-й пехотный Минский полк. Причина выбытия: ранение в правое бедро. Место события Румынский фронт.
Смерть
Неизвестно