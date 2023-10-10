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Дикарев Илья Дмитриевич

Место рождения

Малые Борки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДР
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дикарев Дмитрий

Мать: не указана

Малые Борки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Ранение
11.07.1917
Участник Первой мировой войны 1914-1918. Звание: рядовой. Воинская часть: 54-й пехотный Минский полк. Причина выбытия: ранение в правое бедро. Место события Румынский фронт.
Смерть
Неизвестно
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