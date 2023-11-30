Христинья Кузминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Христинья Кузминична

Место рождения

Студенцы, Хворостянский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Студенцы, Хворостянский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Трыков Савелий Ефремович

Отец ребёнка: Трыков Ефрем Иванович

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Прасковья Ефремовна

Отец ребёнка: Трыков Ефрем Иванович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Трыков Симеон Ефремович

Отец ребёнка: Трыков Ефрем Иванович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Прасковья Ефремовна

Отец ребёнка: Трыков Ефрем Иванович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Трыков Мартемьян Ефремович

Отец ребёнка: Трыков Ефрем Иванович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Авдотья Ефремовна

Отец ребёнка: Трыков Ефрем Иванович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Степанида Ефремовна

Отец ребёнка: Трыков Ефрем Иванович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Трыков Евдоким Ефремович

Отец ребёнка: Трыков Ефрем Иванович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Трыков Яков Ефремович

Отец ребёнка: Трыков Ефрем Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трыков Ефрем Иванович

Место жительства
Неизвестно
Студенцы, Хворостянский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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