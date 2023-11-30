Христинья Кузминична
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Трыков Ефрем Иванович
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Прасковья Ефремовна
Отец ребёнка: Трыков Ефрем Иванович
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Трыков Ефрем Иванович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Прасковья Ефремовна
Отец ребёнка: Трыков Ефрем Иванович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Трыков Мартемьян Ефремович
Отец ребёнка: Трыков Ефрем Иванович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Авдотья Ефремовна
Отец ребёнка: Трыков Ефрем Иванович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Степанида Ефремовна
Отец ребёнка: Трыков Ефрем Иванович
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Трыков Ефрем Иванович
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Трыков Ефрем Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно