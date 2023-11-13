Лукьянов Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1866
Дата смертиПосле 22.11.1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
До 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.07.1883
Сын: Лукьянов Василий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Восприемник
29.05.1892
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Елена Ивановна Лукьянова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 22.11.1909
нет отметки о смерти