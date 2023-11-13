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Лукьянов Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1866

Дата смерти

После 22.11.1909

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.07.1883

Сын: Лукьянов Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Восприемник
29.05.1892
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Елена Ивановна Лукьянова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 22.11.1909
нет отметки о смерти
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