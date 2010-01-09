Патрушева Лолита Владиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патрушева Лолита Владиславовна

Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

09.01.2010

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.2010

Отец: Патрушев Владислав Николаевич

Мать: Патрушева Марина Александровна

Томск, город Томск, Томская область
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