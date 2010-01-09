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Патрушева Лолита Владиславовна
Патрушева Лолита Владиславовна
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Древо
Место рождения
Томск
, город Томск, Томская область
Дата рождения
09.01.2010
Пол
Женский
Отец
Патрушев Владислав Николаевич
1974 г.р.
Мать
Патрушева (Муленок) Марина Александровна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.2010
Отец:
Патрушев Владислав Николаевич
Мать:
Патрушева Марина Александровна
Томск
, город Томск, Томская область
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