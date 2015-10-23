Семенов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения03.11.1937
Дата смерти23.10.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1937
Отец: Семенов Иван Алексеевич
Мать: Семенова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
02.01.1961
Сын: Семенов Александр Иванович
Мать ребёнка: Семенова Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семенова Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семенова Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Семенова Раиса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семенова Раиса Ивановна
Смерть
23.10.2015