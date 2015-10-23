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Семенов Иван Иванович

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Место рождения

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

03.11.1937

Дата смерти

23.10.2015

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

Дети

1961 г.р.
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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1937

Отец: Семенов Иван Алексеевич

Мать: Семенова Анна Васильевна

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
02.01.1961

Сын: Семенов Александр Иванович

Мать ребёнка: Семенова Раиса Ивановна

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семенова Раиса Ивановна

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семенова Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Николай Иванович

Мать ребёнка: Семенова Раиса Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Раиса Ивановна

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
23.10.2015
Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
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