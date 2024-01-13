Гржибовская (Жеглинская) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гржибовская (Жеглинская) Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.05.1871 ст.

Муж: Гржибовский Павел Михайлович

4. 9 мая 1871 г. поженились сельца Никитина Невельский мещанин Павел Михайлов Гржибовский, 31 года, православного вероисповедания, первым браком, и сельца Букина дворянка Анна Стефанова Жеглинская, 18... Показать все
Смерть
Неизвестно

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