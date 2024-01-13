Гржибовская (Жеглинская) Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.05.1871 ст.
4. 9 мая 1871 г. поженились сельца Никитина Невельский мещанин Павел Михайлов Гржибовский, 31 года, православного вероисповедания, первым браком, и сельца Букина дворянка Анна Стефанова Жеглинская, 18... Показать все
Смерть
Неизвестно