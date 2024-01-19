Галактионов Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галактионов Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1909

Дата смерти

Около 13.06.1961

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 02.01.1930

Дочь: Федосейкина Галина Владимировна

Мать ребёнка: Голоктионова Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 29.09.1949

Сын: Голактионов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Голоктионова Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Букина Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Голоктионова Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шиманская Александра Владимировна

Мать ребёнка: Голоктионова Анна Никифоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 13.06.1961
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