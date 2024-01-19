Галактионов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1909
Дата смертиОколо 13.06.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 02.01.1930
Дочь: Федосейкина Галина Владимировна
Мать ребёнка: Голоктионова Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 29.09.1949
Сын: Голактионов Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Голоктионова Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Букина Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Голоктионова Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шиманская Александра Владимировна
Мать ребёнка: Голоктионова Анна Никифоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 13.06.1961