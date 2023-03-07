Пепеляева Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пепеляева Тамара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пепеляев Николай Авдеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пепеляев Николай Авдеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пепеляев Николай Авдеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пепеляев Николай Авдеевич

Смерть
2021
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