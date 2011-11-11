Чаленко (Концеба) Лидия Мифодьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чаленко (Концеба) Лидия Мифодьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1916

Дата смерти

17.12.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1916

Отец: Концеба Мифодий Яковлевич

Мать: Концеба Василиса Дмитревна

Рождение ребёнка
03.11.1935

Сын: Чаленко Анатоллий Григорьевич

Отец ребёнка: Чаленко Григорий

Рождение ребёнка
26.10.1938

Сын: Чаленко Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Чаленко Григорий

Рождение ребёнка
04.08.1940

Сын: Чаленко Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Чаленко Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чаленко Григорий

Смерть
17.12.1980
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