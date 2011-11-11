Чаленко (Концеба) Лидия Мифодьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1916
Дата смерти17.12.1980
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1916
Рождение ребёнка
03.11.1935
Сын: Чаленко Анатоллий Григорьевич
Отец ребёнка: Чаленко Григорий
Рождение ребёнка
26.10.1938
Отец ребёнка: Чаленко Григорий
Рождение ребёнка
04.08.1940
Сын: Чаленко Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Чаленко Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чаленко Григорий
Смерть
17.12.1980