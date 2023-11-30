Налобин Михаил
Место рождения
Дата рожденияДо 1671
Дата смертиДо 1724
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1671
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1691
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1695
Сын: Налобин Алексей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1708
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1708
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1724