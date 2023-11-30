Налобин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Налобин Михаил

Место рождения

Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

До 1671

Дата смерти

До 1724

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1671

Отец: не указан

Мать: не указана

Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1691

Сын: Налобин Илья Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1695

Сын: Налобин Алексей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1708

Сын: Налобин Семен Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1708

Сын: Налобин Федор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1724
Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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