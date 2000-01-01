Шагашвили Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шагашвили Георгий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.?.1984

Пол

Мужской

Отец

Мать

1954 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.?.1984

Отец: Шагашвили Отари

Мать: Лиана

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