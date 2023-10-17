Ярушникова Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярушникова Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

После 1916

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Ярушников Василий Иванович

Отец ребёнка: Ярушников Иван Михайлович

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
30.01.1889 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Ярушников Иван Михайлович

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Ярушников Иван Михайлович

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Ярушников Павел Иванович

Отец ребёнка: Ярушников Иван Михайлович

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Ярушников Иван Михайлович

Дор, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярушников Иван Михайлович

Смерть
После 1916
Дор, Шуйский район, Северный край
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