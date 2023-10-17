Ярушникова Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиПосле 1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Ярушников Василий Иванович
Отец ребёнка: Ярушников Иван Михайлович
Рождение ребёнка
30.01.1889 ст.
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Ярушников Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Ярушников Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1895
Отец ребёнка: Ярушников Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Ярушников Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1916