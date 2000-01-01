von Fieandt (Furumarck) Sigrid Regina
Место рожденияRuokolahti, Finland
Дата рождения15.01.1734
Дата смерти18.09.1798
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Ruokolahti, Finland
Рождение ребёнка
26.09.1762
Сын: Von Fieandt Otto Magnusson
Отец ребёнка: Von Fieandt Magnus Fredrik
Maitalainen, Noronselkä, Finland
Смерть
18.09.1798
Ristiina, Finland