von Fieandt (Furumarck) Sigrid Regina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Fieandt (Furumarck) Sigrid Regina

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Место рождения

Ruokolahti, Finland

Дата рождения

15.01.1734

Дата смерти

18.09.1798

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Ruokolahti, Finland
Рождение ребёнка
26.09.1762

Сын: Von Fieandt Otto Magnusson

Отец ребёнка: Von Fieandt Magnus Fredrik

Maitalainen, Noronselkä, Finland
Смерть
18.09.1798
Ristiina, Finland
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