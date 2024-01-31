Гельзендеген Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гельзендеген Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.2013

Сын: Гельзендеген Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Гельзендеген (Гусева) Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
27.01.2016

Дочь: (Гельзендеген) Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Гельзендеген (Гусева) Татьяна Александровна

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