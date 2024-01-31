Гельзендеген Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.2013
Сын: Гельзендеген Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Гельзендеген (Гусева) Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
27.01.2016
Дочь: (Гельзендеген) Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Гельзендеген (Гусева) Татьяна Александровна