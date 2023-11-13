Никулин Павел Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Павловна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно