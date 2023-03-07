Резанова (Курсакова) Екатерина Александровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Курсаков Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1825
однодворец и отроковица
Рождение ребёнка
09.10.1828
Отец ребёнка: Резанов Егор Петрович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Резанов Егор Петрович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Марья Егоровна
Отец ребёнка: Резанов Егор Петрович
Рождение ребёнка
15.10.1847
Отец ребёнка: Резанов Егор Петрович
крестные: девица Варвара Афанасьевна Курсакова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Резанов Егор Петрович
Смерть
Неизвестно