Резанова (Курсакова) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРезанова (Курсакова) Екатерина Александровна

Резанова (Курсакова) Екатерина Александровна

avatar

Место рождения

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курсаков Александр

Мать: не указана

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
25.01.1825

Муж: Резанов Егор Петрович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
однодворец и отроковица
Рождение ребёнка
09.10.1828

Сын: Резанов Яков Егорович

Отец ребёнка: Резанов Егор Петрович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Резанов Семен Егорович

Отец ребёнка: Резанов Егор Петрович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Марья Егоровна

Отец ребёнка: Резанов Егор Петрович

Рождение ребёнка
15.10.1847

Сын: Резанов Яков Епифанович

Отец ребёнка: Резанов Егор Петрович

крестные: девица Варвара Афанасьевна Курсакова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Резанов Павел Георгиевич

Отец ребёнка: Резанов Егор Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close