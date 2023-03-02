Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина

Ирина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1980

Сын: Сердюк Андрей Федорович

Отец ребёнка: Сердюк Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сердюк Сергей Федорович

Отец ребёнка: Сердюк Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сердюк Владимир Федорович

Отец ребёнка: Сердюк Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сердюк Федор

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close