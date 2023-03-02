Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1980
Отец ребёнка: Сердюк Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сердюк Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сердюк Владимир Федорович
Отец ребёнка: Сердюк Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сердюк Федор