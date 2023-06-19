Шаройко (Чернова) София Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаройко (Чернова) София Алексеевна

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Место рождения

Горы, Краснопольский район, Могилёвская область

Дата рождения

05.10.1888

Дата смерти

23.03.1977

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1888

Отец: Чернов Алексей

Мать: не указана

Горы, Краснопольский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
02.02.1922

Дочь: Шаройко Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Шаройко Степан (Стефан) Елисеевич

Горы, Краснопольский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
07.01.1924

Сын: Шаройко Василий Степанович

Отец ребёнка: Шаройко Степан (Стефан) Елисеевич

Горы, Краснопольский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
17.02.1926

Дочь: Слезко Варвара Степановна

Отец ребёнка: Шаройко Степан (Стефан) Елисеевич

Горы, Краснопольский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
28.02.1928

Дочь: Казельская Елена Степановна

Отец ребёнка: Шаройко Степан (Стефан) Елисеевич

Горы, Краснопольский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
20.05.1930

Сын: Шаройко Илья Степанович

Отец ребёнка: Шаройко Степан (Стефан) Елисеевич

с. Средний Альбедет, Мариинский район, Кемеровская область, Россия
(56°33'10.0"N 87°36'28.0"E)
Рождение ребёнка
02.04.1935

Дочь: Берзина Матрёна Степановна

Отец ребёнка: Шаройко Степан (Стефан) Елисеевич

с. Средний Альбедет, Мариинский район, Кемеровская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаройко Степан (Стефан) Елисеевич

Смерть
23.03.1977
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
(56°13'36.2"N 87°44'27.6"E)