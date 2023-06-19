Шаройко (Чернова) София Алексеевна
Место рождения
Дата рождения05.10.1888
Дата смерти23.03.1977
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1888
Отец: Чернов Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1922
Дочь: Шаройко Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Шаройко Степан (Стефан) Елисеевич
Рождение ребёнка
07.01.1924
Сын: Шаройко Василий Степанович
Отец ребёнка: Шаройко Степан (Стефан) Елисеевич
Рождение ребёнка
17.02.1926
Дочь: Слезко Варвара Степановна
Отец ребёнка: Шаройко Степан (Стефан) Елисеевич
Рождение ребёнка
28.02.1928
Дочь: Казельская Елена Степановна
Отец ребёнка: Шаройко Степан (Стефан) Елисеевич
Рождение ребёнка
20.05.1930
Отец ребёнка: Шаройко Степан (Стефан) Елисеевич
с. Средний Альбедет, Мариинский район, Кемеровская область, Россия
(56°33'10.0"N 87°36'28.0"E)
Рождение ребёнка
02.04.1935
Дочь: Берзина Матрёна Степановна
Отец ребёнка: Шаройко Степан (Стефан) Елисеевич
с. Средний Альбедет, Мариинский район, Кемеровская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.03.1977
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
(56°13'36.2"N 87°44'27.6"E)