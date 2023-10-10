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Аникин Петр Никандрович

Место рождения

Малая Аникина, Камышловский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

28.06.1910

Дата смерти

27.02.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1910

Отец: Аникин Никандр Лавров

Мать: Аникина Мария Ефимиева

Малая Аникина, Камышловский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1937

Сын: Аникин Аркадий Петрович

Мать ребёнка: Аникина Александра Александровна

Военная награда
07.05.1945
Малая Аникина, Камышловский уезд, Пермская губерния
Медаль «За боевые заслуги» Медаль «За оборону Москвы» Орден Отечественной войны II степени
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аникина Александра Александровна

Смерть
27.02.1985
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