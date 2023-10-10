Аникин Петр Никандрович
Место рождения
Дата рождения28.06.1910
Дата смерти27.02.1985
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1910
Отец: Аникин Никандр Лавров
Мать: Аникина Мария Ефимиева
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Аникина Александра Александровна
Военная награда
07.05.1945
Медаль «За боевые заслуги» Медаль «За оборону Москвы» Орден Отечественной войны II степени
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.02.1985