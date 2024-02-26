Криницина (Дмитриева) Валентина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1936
Дата смерти2016
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1936
Отец: Дмитриев Яков
Рождение ребёнка
13.05.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Криницин Александр Дмитриевич
Нижний Тагил
Рождение ребёнка
27.01.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Криницин Александр Дмитриевич
Нижний Тагил
Смерть
2016