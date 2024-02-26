Криницина (Дмитриева) Валентина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криницина (Дмитриева) Валентина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1936

Дата смерти

2016

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1936

Отец: Дмитриев Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Криницин Александр Дмитриевич

Нижний Тагил
Рождение ребёнка
27.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Криницин Александр Дмитриевич

Нижний Тагил
Смерть
2016
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