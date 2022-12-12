Колобков Константин Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колобков Осип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1949
Сын: Колобков Виктор Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1952
Сын: Колобков Валерий Константинович
Мать ребёнка: Колобкова Наталья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно