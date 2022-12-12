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Колобков Константин Осипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колобков Осип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1949

Сын: Колобков Виктор Константинович

Мать ребёнка: не указана

Зеленцыно, Александровский район, Владимирская область
Рождение ребёнка
18.05.1952

Сын: Колобков Валерий Константинович

Мать ребёнка: Колобкова Наталья Михайловна

Зеленцыно, Александровский район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колобкова Наталья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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