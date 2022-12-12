Мардашёв Сергей Руфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мардашёв Сергей Руфович

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Место рождения

Могиленская, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

26.10.1906

Дата смерти

23.03.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Могиленская, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1925 по 1935
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1935 по 1974
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
23.03.1974
Москва, город федерального значения Москва
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