Мардашёв Сергей Руфович
Место рождения
Дата рождения26.10.1906
Дата смерти23.03.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1925 по 1935
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1935 по 1974
Смерть
23.03.1974