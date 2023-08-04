Ефимова (Мачкова) Любовь Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова (Мачкова) Любовь Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Мачков Максим

Мать: N

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Ефимова Зоина Владимировна

Отец ребёнка: Ефимов Владимир

Рождение ребёнка
1932

Сын: Ефимов Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Ефимов Владимир

Место жительства
С 1960 по 1990
Душанбе
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимов Владимир

Смерть
1979
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
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