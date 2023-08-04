Ефимова (Мачкова) Любовь Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Мачков Максим
Мать: N
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Ефимова Зоина Владимировна
Отец ребёнка: Ефимов Владимир
Рождение ребёнка
1932
Сын: Ефимов Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Ефимов Владимир
Место жительства
С 1960 по 1990
Душанбе
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефимов Владимир
Смерть
1979
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область