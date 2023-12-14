Зубрева Агафия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубрева Агафия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Зубрев Иван Васильевич

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Зубрев Родион Иванович

Отец ребёнка: Зубрев Иван Васильевич

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Зубрев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Зубрев Иван Васильевич

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
26.04.1834
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Перепись населения | 8-я Ревизская сказка, 1834г.
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Февронья Ивановна

Отец ребёнка: Зубрев Иван Васильевич

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Зубрев Иван Васильевич

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Зубрев Федор Иванович

Отец ребёнка: Зубрев Иван Васильевич

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
02.06.1850
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Перепись населения | 9-я Ревизская сказка, 1850г.
Упоминание
22.11.1857
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Перепись населения | 10-я Ревизская сказка, 1858г.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубрев Иван Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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