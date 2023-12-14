Зубрева Агафия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Зубрев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Зубрев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Зубрев Иван Васильевич
Упоминание
26.04.1834
Перепись населения | 8-я Ревизская сказка, 1834г.
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Февронья Ивановна
Отец ребёнка: Зубрев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Зубрев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Зубрев Иван Васильевич
Упоминание
02.06.1850
Перепись населения | 9-я Ревизская сказка, 1850г.
Упоминание
22.11.1857
Перепись населения | 10-я Ревизская сказка, 1858г.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно