Слободская (Балбеко) Надежда Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти2013
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слободской Виктор Анатольевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Слободской Анатолий
Место жительства
Неизвестно
Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Смерть
2013
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
В г. Балашов жили родители жены сына.