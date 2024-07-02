Слободская (Балбеко) Надежда Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слободская (Балбеко) Надежда Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Балбеко Трофим Васильевич

Мать: Балбеко (Быкова) Наталья Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слободской Виктор Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слободской Анатолий

Место жительства
Неизвестно
Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Смерть
2013
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
В г. Балашов жили родители жены сына.

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