Спичев Михаил Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Спичев Яков Тимофеев
Мать: Спичева Марина Степанова
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Анисихина? Ефросинья Михайлова
Мать ребёнка: Спичева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Спичева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Спичева ?
Смерть
Неизвестно