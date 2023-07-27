Масловы Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масловы Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Сын: Масловы Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Масловы Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
04.04.1960

Дочь: Клочковы Алевтина Владимировна

Мать ребёнка: Масловы Анастасия Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1965

Дочь: Лакулины Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Масловы Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
1966

Дочь: Ганюшовы Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Масловы Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казаковы Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Масловы Анастасия Андреевна

Смерть
1985
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