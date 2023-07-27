Масловы Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1949
Сын: Масловы Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Масловы Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
04.04.1960
Дочь: Клочковы Алевтина Владимировна
Мать ребёнка: Масловы Анастасия Андреевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Лакулины Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Масловы Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Ганюшовы Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Масловы Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казаковы Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Масловы Анастасия Андреевна
Смерть
1985