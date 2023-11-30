Ивенский Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивенский Василий Иванович

Место рождения

Зеленокумск, Советский, Ставропольский край

Дата рождения

14.09.1960

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Дети

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1986 г.р.

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1960

Отец: Ивенский Иван Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Зеленокумск, Советский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
13.03.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
30.06.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.04.1986

Сын: Ивенский Василий Васильевич

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