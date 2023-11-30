Ивенский Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения14.09.1960
ПолМужской
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1960
Отец: Ивенский Иван Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.03.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
30.06.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
20.04.1986
Сын: Ивенский Василий Васильевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности