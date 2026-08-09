Вострякова Анна
женский, родилась 18.01.1983, Оленегорск, город Оленегорск, Мурманская область
ОтецВостряков Дмитрий Федорович22.12.1958 г.р.
МатьГордюшкина Нина Николаевна14.11.1961 г.р.
Супруги
Андрианов Денис СергеевичНеизвестно г.р.
Белецкий Алексей АлексеевичНеизвестно г.р.
Дети
Андрианов Вениамин ДенисовичНеизвестно г.р.
Белецкий Вильен АлексеевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1983
Оленегорск, город Оленегорск, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белецкий Вильен Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрианов Вениамин Денисович
Отец ребёнка: не указан