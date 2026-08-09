Вострякова Анна 18.01.1983 — найти родственников по фамилии на Familio

Вострякова Анна

Автор
АВ
Вострякова А.

женский, родилась 18.01.1983, Оленегорск, город Оленегорск, Мурманская область

Отец
Востряков Дмитрий Федорович22.12.1958 г.р.
Мать
Гордюшкина Нина Николаевна14.11.1961 г.р.
Супруги
Андрианов Денис СергеевичНеизвестно г.р.
Белецкий Алексей АлексеевичНеизвестно г.р.
Дети
Андрианов Вениамин ДенисовичНеизвестно г.р.
Белецкий Вильен АлексеевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1983

Отец: Востряков Дмитрий Федорович

Мать: Гордюшкина Нина Николаевна

Оленегорск, город Оленегорск, Мурманская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белецкий Алексей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрианов Денис Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белецкий Вильен Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрианов Вениамин Денисович

Отец ребёнка: не указан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.