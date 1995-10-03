Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валентин

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

28.06.1941

Дата смерти

03.10.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
03.10.1995
Дятьково, Брянский уезд, Орловская губерния
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